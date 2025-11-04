Ibiza presenta en la WTM su candidatura al premio 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026' - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, ha presentado este martes, en el marco de la feria turística World Travel Market de Londres, la candidatura de la ciudad al premio 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026'.

Se trata de un reconocimiento promovido por la Comisión Europea que distingue a las ciudades que lideran la transformación hacia un turismo más sostenible, innovador e inclusivo.

En la presentación de este martes en la capital inglesa ha participado el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ciudad ganadora en 2025 del Green Pioneer, como muestra de apoyo a la candidatura de la ciudad de Ibiza, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Comisión Europea anunció en septiembre que Ibiza había sido seleccionada como finalista del premio, junto a Dubrovnik (Croacia), Geestland (Alemania), Laois (Irlanda), Mariagerfjord (Dinamarca), Marmaris (Turquía), Rebild (Dinamarca) y Tartu (Estonia).

La candidatura de la capital ibicenca fue elegida entre 26 propuestas procedentes de 18 países europeos, consolidando el posicionamiento de la isla como destino pionero en sostenibilidad, digitalización y turismo inteligente.

Tras la presentación, Triguero ha destacado que esta nominación "muestra una vez más el compromiso de este Ayuntamiento con la modernización de nuestra ciudad hacia un modelo más amable, acogedor y sostenible".

Por su parte, el concejal de Turismo, Rubén Sousa, ha explicado que el Consistorio continúa trabajando para que la ciudad se convierta en un referente a nivel nacional e internacional en materia de modernización y sostenibilidad.

"Ahora por fin se habla de nuestra ciudad en otros países y foros por temas como la sostenibilidad y comenzamos a recoger frutos de este trabajo", ha subrauado.

Ibiza y el resto de finalistas defenderán sus propuestas ante un jurado europeo los días 18 y 19 de noviembre de 2025 en Bruselas, donde se elegirá al ganador del título 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026'.

Según ha apuntado Sousa, la iniciativa Smart Tourism de la Comisión Europea promueve y premia el futuro del turismo sostenible en Europa, reconociendo a las ciudades que destacan por su uso de herramientas digitales, la igualdad de oportunidades y accesibilidad, el respeto medioambiental y el apoyo al talento local y a las industrias creativas.