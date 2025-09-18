Ibiza es la primera zona de España que retira de Airbnb el 100% de los anuncios ilegales

Archivo - Turistas en el centro de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

IBIZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que en Ibiza se ha retirado ya el cien por cien de los anuncios ilegales en la plataforma Airbnb.

Así lo ha dicho Prohens en rueda de prensa, después de participar en la Mesa Extraordinaria de Lucha contra el Intrusismo.

Según ha explicado Prohens, en la reunión han conocido "los impresionantes avances" logrados en la lucha contra el intrusismo.

Prohens ha considerado que todavía es pronto para realizar una valoración de la temporada pero, con datos registrados hasta el pasado julio, ya pueden observarse tendencias en el conjunto de las Islas, con una contención del turismo en temporada alta o un mayor crecimiento del valor y no del volumen puesto que el gasto turístico ha crecido más del doble que el número de visitantes.

Así, ha afirmado que Baleares se dirigen hacia un modelo "más sostenible" y de "mayor calidad". Sin embargo, dentro de esta hoja de ruta existía un compromiso "irrenunciable" como es la lucha contra la oferta ilegal.

"Hoy, el Consell de Ibiza presenta decrecimiento de la oferta turística ilegal", ha destacado Prohens, recordando que en la Isla esta labor comenzó hace seis años.

Tras repasar las acciones del Govern en la lucha contra el intrusismo, Prohens ha explicado que se han logrado modificaciones legislativas que permiten precintar oferta ilegal o el incremento de sanciones.

Ahora, según ha añadido, el resto de los Consells siguen la labor iniciada por la institución insular de Ibiza, por lo que en dos años podrán presentar resultados.

"No queremos piratas en el alojamiento, pero tampoco taxis 'piratas' o fiestas ilegales", ha añadido Prohens, quien ha querido felicitar al Consell de Ibiza por liderar esta lucha contra el intrusismo. También, ha agradecido la colaboración de Airbnb por su "responsabilidad". "Hoy, somos pioneros en toda España", ha insistido.

REUNIÓN

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha repasado algunos datos abordados en la Mesa, asegurando que ha sido una reunión "muy productiva" y ha destacado que Ibiza es el primer lugar de España donde ha desaparecido toda la oferta ilegal en la plataforma Airbnb.

En concreto, desde julio de 2024 se han eliminado 2.831 anuncios ilegales que representaban 14.532 plazas turísticas. Hoy en día, se comercializan 2.051 anuncios que equivalen a 13.251 plazas, reduciéndose un 48 por ciento el número de estas plazas. El número de anuncios se ha reducido en más de un 52 por ciento.

"Ibiza deja de ser una isla de piratas donde todo vale", ha añadido también.