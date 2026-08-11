IBJove y Mubrot colaboran para fomentar la creación artística joven a través del Certamen de Artes Visuales

El alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler (derecha), con miembros del Ibjove y del Mubrot. - CAIB

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IBJove) y el Museo del Bordado y el Tejido (Mubrot) de Sant Llorenç des Cardassar han presentado este martes su colaboración para el Certamen de Artes Visuales que unirá la creación artística joven con el patrimonio, los contenidos y las líneas de investigación del museo.

Los siete artistas participantes en el certamen desarrollarán una obra a partir de los contenidos y las diferentes temáticas que aborda el Mubrot. El museo se convertirá en un espacio de investigación y creación desde el que los participantes podrán explorar nuevas vías creativas y ofrecer, desde el arte contemporáneo, una mirada propia sobre cuestiones vinculadas al bordado, el territorio y la industria manufacturera.

El Govern ha indicado en un comunicado que el proceso incluirá una residencia artística y la mentoría de Lourdes Melis, que acompañará a los participantes durante el desarrollo de sus propuestas, desde la fase de investigación hasta la materialización de las obras.

El director del IBJove, Tomàs Amer, ha destacado que esta colaboración permite "dar un paso más en el acompañamiento de los jóvenes creadores, ofreciéndoles no solo un espacio donde mostrar su obra, sino también la oportunidad de investigar, experimentar y desarrollarla con el apoyo de profesionales". En este sentido, ha añadido que esperan que "Arte Joven sea una plataforma que genere oportunidades reales" al talento joven de las Islas.

Las siete obras resultantes se expondrán del 23 al 25 de octubre en diferentes espacios de Sant Llorenç des Cardassar. Durante estos días, las intervenciones de los jóvenes artistas convivirán con otras propuestas vinculadas a la artesanía y la creación contemporánea. Así el público podrá conocer las obras creadas por los participantes y el jurado elegirá las propuestas premiadas del certamen.

La responsable del museo, Cata Ferrer, ha explicado que este año, en el que se celebra la tercera edición, se presentan propuestas "de calidad que permitan descubrir diversas ramas creativas que se han desarrollado en diferentes ámbitos de Mallorca".

El certamen establece un primer premio de 1.500 euros, al que se suman 3.000 euros más para participar en el programa de intercambios 'Art Pertot 2026'. Además, el segundo y tercer premio tienen una dotación de 1.500 euros que se distribuirá según determine el jurado.