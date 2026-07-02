El IBSalut aprueba el nuevo protocolo de prevención y actuación en caso de acoso

Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad del Servicio de Salud - CAIB

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha aprobado este jueves el nuevo protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso sexual o por razón de sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

El documento ha sido avalado en la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, a la que han asistido el director general del IBSalut, Javier Ureña; la directora de Recursos Humanos del Servicio de Salud, Margalida Bujosa; y la subdirectora de Relaciones Laborales y Atención al Profesional, Verónica Segura, así como los representantes de Simebal, Satse, USAE, UGT, CCOO y CSIF.

Entre las principales novedades del nuevo texto está la inclusión del concepto de acoso por expresión de género, que es el motivado por cualquier conducta, verbal o física, que agrede, humilla o discrimina a una persona por cómo manifiesta exteriormente su género (ropa, modales, voz, apariencia).

También se han incluido términos nuevos como el ciberacoso sexual, el acoso de intercambio o chantaje sexual y el acoso de tipo ambiental, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Igualmente, el nuevo protocolo incorpora una terminología más inclusiva y acorde con la naturaleza preventiva y garantista propia de un documento de este tipo.

La Conselleria ha destacado otros cambios en las funciones. Por una parte, la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad hará el seguimiento del protocolo, mientras que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el órgano encargado de informar y asesorar a las personas que lo soliciten antes de que estas presenten una solicitud de activación de protocolo.

Otra novedad del documento es que toda la información de este nuevo protocolo ya queda integrada en los planes de acogida para los nuevos empleados, dentro de las medidas preventivas.

Entre los objetivos principales del protocolo se encuentran prevenir el acoso, actuar en las situaciones detectadas y proteger a la víctima y reparar los daños que le hubieran podido causar. El anterior protocolo, hasta hoy vigente, fue aprobado en el año 2022.

CONDUCTAS DE ACOSO

El documento determina los distintos tipos de conductas en función del acoso. Por ejemplo, en el caso de acoso sexual o ciberacoso sexual se contemplan actos como hacer bromas sexuales ofensivas o invadir el espacio personal.

En cuanto al acoso por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, se mencionan actos como asignar tareas discriminatorias, faltas de respeto a la identidad o imposición de normas de apariencia, entre otros.

En cada uno de los casos informados, intervienen la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, que evalúa los casos y emite un informe al final del procedimiento; el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que apoya a la comisión y asesora antes de que se presente la solicitud de activación de protocolo, y la Asesoría Confidencial, que acompaña a la víctima y se encarga de los procedimientos llamados informales referentes a casos leves.

El año pasado, en el Servicio de Salud, que integra a un total de 20.000 empleados, se presentaron ocho solicitudes de activación del protocolo, de las que se tramitaron finalmente tres.

Anteriormente, en el año 2024, se presentaron cinco solicitudes de activación de protocolo, de las que se admitieron tres; y en 2023 se registraron nueve peticiones, ocho de las cuales fueron admitidas.