El IBSalut contrata un sistema informático para registrar en tiempo real la actividad clínica del SAMU 061

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) a contratar la adquisición de un sistema informático para la gestión clínico-administrativa de la información derivada de los incidentes sanitarios urgentes y emergentes que gestiona el SAMU 061.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se incluyen también los servicios de adaptación, implantación, integración, soporte y mantenimiento de este sistema informático y el mantenimiento del soporte 'hardware' adquirido.

Este sistema permite registrar en tiempo real toda la actividad clínica y administrativa de las unidades móviles del SAMU 061, garantizando la integración con los sistemas corporativos del IBSalut y reforzando la seguridad del paciente.

Desde el Govern han explicado que la implantación de la historia clínica embarcada se alinea con la estrategia de transformación digital del Servicio de Salud y responde a las necesidades de un servicio que atiende más de 300 incidentes diarios en las Islas.

Su objetivo es mejorar la seguridad del paciente, la coordinación entre profesionales y garantizar la continuidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario público.

Así, han destacado que la historia clínica embarcada supone un salto cualitativo en la atención urgente dado que permite disponer de la información del paciente en el mismo lugar de la emergencia, integrarla en tiempo real en el sistema sanitario y mejorar la coordinación con hospitales y centros de salud.

Este contrato tendrá una duración de cuatro años y el presupuesto base de licitación es de 1,9 millones de euros.

También en materia de salud, el Consell de Govern ha autorizado modificar el Decreto 79/2023, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica del IBSalut.

La modificación de la estructura introducirá la subdirección de Planificación Asistencial, dependiente de la Dirección Asistencial, cuyo objetivo es convertir la estrategia y la planificación autonómica en mejoras operativas y resultados tangibles, alineando la visión del sistema con la planificación territorial y la ejecución efectiva de los procesos asistenciales y organizativos.

La nueva subdirección actuará como eje integrador de la mejora de procesos, la calidad y seguridad del paciente, la innovación organizativa y el uso estratégico de la información, priorizando actuaciones con impacto en accesibilidad, tiempo de respuesta, continuidad asistencial y sostenibilidad del sistema, en beneficio de la ciudadanía.

Con esta nueva estructura, se facilita el diseño y el despliegue de marcos operativos orientados al valor, apoyados en el uso sistemático de información operativa y clínica para la toma de decisiones basadas en evidencia, así como la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y las diferentes gerencias del Servicio de Salud, lo que favorecerá un funcionamiento integrado y orientado a resultados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Consell de Govern ha autorizado al Instituto Balear de la Energía (IBE) una inversión de 2,9 millones de euros, procedentes de fondos europeos, para realizar actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el Hospital Comarcal de Inca, el Hospital de Manacor y el Hospital General Mateu Orfila.

Estas actuaciones consisten en la sustitución de luminarias convencionales por otras más eficientes de tecnología LED, así como en la incorporación de sistemas de detección de presencia y de regulación del nivel de iluminación en determinadas zonas de dichos centros.

Esta medida se enmarca en el Plan de Actuación del IBE, que contempla un conjunto de objetivos específicos, entre ellos los relacionados con la ejecución de proyectos de energías renovables en inmuebles públicos.

En el marco de este plan, durante el año 2025 se ejecutaron actuaciones de características similares en los hospitales universitarios Son Espases y Son Llàtzer.

Entre los beneficios de estos proyectos han destacado la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos asociados a la generación eléctrica, así como el impulso a un sector emergente de empleo cualificado, sostenible y de calidad vinculado a las energías renovables.

Según el Ejecutivo, todo ello contribuye a la diversificación de la economía balear, reduciendo su dependencia del sector turístico y avanzando hacia un modelo energético más democrático y sostenible.