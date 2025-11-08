El IBSalut invertirá 42.000 euros en diferentes actuaciones de saneamiento en el Centro de Salud S'Escorxador

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) invertirá 42.000 euros en diversas actuaciones de saneamiento en el Centro de Salud S'Escorxador de Palma, en concreto en tareas de pintura, reparación integral de carpintería y optimización de espacios.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Servicio de Salud invertirá 42.000 euros para llevar a cabo diversas actuaciones de saneamiento en el Centro de Salud S'Escorxador. Esta semana se adjudica el contrato, que contempla la ejecución de tareas de pintura, reparación integral de maderas y la reorganización de espacios.

Concretamente, las intervenciones contempladas incluyen trabajos de pintura general en las instalaciones del centro de salud; reparación integral de la carpintería de las puertas y tratamiento de pintura; y, además, optimización de los espacios de almacenamiento, por medio de la reubicación de materiales y la designación de nuevas zonas que permitan reorganizar y adecuar los almacenes, tanto en el edificio principal como en el área de pediatría.

A esta inversión hay que sumar otras actuaciones por el valor total de 65.000 euros, llevadas a cabo en los últimos dos años. A finales de 2023 se sustituyeron los aparatos de climatización del edificio central, por el importe de 40.000 euros. También se hicieron obras de adaptación del mostrador de admisión y de reparación del falso techo y de los baños públicos de la primera planta, con un coste de 25.307 euros.

El Centro de Salud S'Escorxador está en un edificio antiguo y protegido, que con los años ha acumulado un conjunto de deficiencias estructurales cuya solución pasa por un abordaje integral, han explicado desde la Conselleria de Salud. Por este motivo, se decidió construir un centro nuevo, que se situará en el Parque Sanitario Bons Aires. En el marco del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), se prevé que el año que viene se licitarán las obras del futuro centro de salud y servicio de urgencias de atención primaria (SUAP), con un presupuesto estimado de 28 millones de euros.