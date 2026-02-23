IBSalut niega que las ambulancias superen el peso permitido y asegura que pueden conducirse con carnet B

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del Servicio de Salud (IBSalut), Javier Ureña, ha asegurado este lunes que las nuevas ambulancias no han superado en ningún momento el peso máximo permitido y que pueden conducirse con el permiso de conducir tipo B.

Así se ha pronunciado Ureña, en declaraciones a los medios, después de que UGT haya acusado a la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) por presuntamente falsear el peso de las nuevas ambulancias, lo que habría permitido que durante tres meses fueran conducidas con permiso B en lugar del C.

El director general ha explicado que existe una "divergencia" entre la información que figura en el permiso de circulación y la que consta en la ficha técnica de los vehículos, documento que, según ha indicado, prevalece en este caso. Según ha señalado, la ficha técnica permite una ocupación de hasta seis personas.

El director general ha subrayado que no se ha registrado ninguna incidencia relacionada con el peso de las ambulancias y que los vehículos se han mantenido siempre dentro de los límites establecidos.

Asimismo, ha detallado que para el cálculo del peso máximo autorizado se toma como referencia un estándar de 75 kilogramos por ocupante y que la normativa permite un margen de variación de hasta el 10 por ciento, por lo que, según ha reiterado, no se ha superado el límite legal.

"En definitiva, los transportes han sido absolutamente seguros y el uso de las ambulancias, totalmente correcto", ha afirmado.