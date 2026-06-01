El IbSalut prevé incorporar a más de 1.300 enfermeras y técnicos de cuidados de enfermería para cubrir las vacaciones

Dos sanitarias en la consulta de un centro médico. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud tiene la intención de incorporar a 720 profesionales de enfermería y 584 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para cubrir al personal que esté de vacaciones durante la temporada estival, que comprende los meses de junio a septiembre.

De este modo, en Mallorca se pretende sumar a 1.021 profesionales, 70 enfermeras y 21 TCAE en la Atención Primaria, además de 464 enfermeras y 466 TCAE para la Atención Hospitalaria, según ha detallado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

En el caso de Menorca habrá una dotación de 86 sanitarios, 39 enfermeras y 32 TCAE para Primaria y 12 enfermeras y tres TCAE para Hospitalaria. Por lo que se refiere al área de Eivissa y Formentera se espera sumar a 175 empleados, con 44 enfermeras y siete TCAE en Primaria y 69 enfermeras y 55 TCAE en Hospitalaria. Por último, en el SAMU 061 se aspira a incorporar a 22 enfermeras.

"Con la planificación de las sustituciones de enfermería y TCAE, la Conselleria garantiza la continuidad asistencial y también se facilita que los profesionales puedan descansar, para preservar el bienestar físico y emocional de los equipos", han subrayado.