El ICIB apoya más de 40 proyectos con 420.000 euros en ayudas para modernizar el engranaje cultural de Baleares

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha concedido un total de 420.000 euros en ayudas para impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías como la transición digital del sector, cubriendo los gastos en material técnico, licencias de uso de software o formaciones relacionadas con el objetivo de la convocatoria.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, bajo la premisa de transformar el sistema productivo de la cultura autonómica, el ICIB ha presentado este jueves la resolución definitiva para la tercera de las cuatro ayudas ordinarias gestionadas por la entidad y ha hecho pública la concesión de hasta 420.000 euros para impulsar su ayuda a la modernización y el desarrollo del sector.

La institución ha dado su apoyo a hasta 46 proyectos de inversión y, de esta manera, cubrirá lo gastos destinados a la compra de equipamiento técnico, diseño de páginas web o adquisición de licencias de uso de software. Como novedad se ha sumado el coste de formaciones relacionadas.

La directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra, ha explicado que esta convocatoria persigue dos finalidades fundamentales, por un lado "multiplicar las posibilidades" productivas de la cultura balear, favoreciendo el acceso a recursos esenciales para su desarrollo y, por otro, "potenciar la transformación tecnológica del sector", con el objetivo de garantizar la competitividad autonómica.

La ayuda contempla un importe máximo de 25.000 euros por beneficiario y no puede superar el 50% del presupuesto total sin IVA reconocido por el ICIB. El plazo de justificación se abre este viernes, día siguiente de la publicación de la resolución de concesión, y permanecerá abierto hasta el 20 de enero de 2026.