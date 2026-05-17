Identificada una joven por robar una mochila de una furgoneta de reparto en Palma

Furgoneta afectada - POLICÍA LOCAL

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a una joven de 19 años por supuestamente robar una mochila de una furgoneta de reparto.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.45 horas del pasado lunes cuando un repartidor que realizaba su jornada laboral en la calle Jacint Verdaguer observó cómo una pareja, a bordo de un patinete, sustraía una mochila del interior de su furgoneta.

Durante la huida, los sospechosos fracturaron el retrovisor exterior derecho del vehículo, cuyos daños han sido valorados en más de 400 euros.

La víctima requirió la presencia de tres agentes que patrullaban la zona, les informó de lo sucedido y les proporcionó la descripción de los autores.

La Policía Local localizó a los sospechosos en la calle Indalecio Prieto y, al percatarse de la presencia policial, el hombre que conducía el patinete huyó a pie, mientras que los agentes consiguieron retener a la joven, española y de 19 años.

La presunta autora llevaba la mochila robada y, aunque inicialmente alegó que era suya, no pudo precisar qué había dentro. El denunciante reconoció la mochila y señaló que también le faltaba un paquete comercial que se encontraba en el vehículo en el momento del suceso.

Una vez identificada, la presunta autora fue informada de su condición de investigada no detenida y de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando fuera citada.