Identifican a cinco jóvenes por tenencia de drogas y vandalismo en el parque del canódromo de Palma

Pintada en el parque del canódromo de Palma - CORT

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a cinco jóvenes y ha levantado tres actas por infracción en una actuación en el parque del canódromo que tuvo lugar el pasado viernes, en respuesta a las demandas vecinales por vandalismo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, durante el dispositivo de vigilancia, una patrulla localizó a un grupo de jóvenes y procedió a su identificación y, en el registro, hallaron hachís a dos de ellos, por lo que se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Paralelamente, uno de los jóvenes fue denunciado por una infracción de vandalismo sobre mobiliario urbano, al ser el presunto autor de unas pintadas recientes en un banco del parque.

Durante el registro, se le intervino un rotulador permanente cuya tinta coincidía con la del grafiti.