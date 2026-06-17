Identifican más de diez especies amenazadas en Mallorca

Archivo - 'Ferreret' - ZOO DE BARCELONA - Archivo

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de diez especies presentes en Mallorca figuran en la primera Lista Roja Española de Especies Amenazadas, una herramienta elaborada siguiendo la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha evaluado 1.545 especies de fauna y flora en España, de las cuales 471 se encuentran amenazadas y 75 están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Entre ellas, según ha señalado Mallorca Preservation en un comunicado, se encuentran más de diez especies presentes en la isla, muchas de ellas endémicas de Baleares y altamente sensibles a la presión humana y al cambio climático.

La fundación ha hecho hincapié en los casos del 'ferreret', una especie de abeja de Mallorca y Menorca, otra abeja endémica de Capdepera y Cala Mesquida, el saltamontes balear o la lagartija balear.

Así, ha subrayado que entre las especies registradas figura el 'ferreret' ('Alytes muletensis'), un pequeño anfibio endémico de la Serra de Tramuntana catalogado como en peligro (EN).

La especie habita en torrentes y arroyos de montaña y cuenta con una población estimada de entre 500 y 1.500 parejas adultas. Aunque diversos programas de reintroducción han permitido recuperar más de diez subpoblaciones, los expertos alertan de un "importante retroceso poblacional" en los últimos años.

Entre las amenazas más graves destaca la expansión de la culebra viperina ('Natrix maura') introducida en Baleares, que depreda directamente sobre el 'ferreret' y ha provocado descensos de hasta el 90 por ciento en algunas poblaciones larvarias.

A ello se suma la competencia con la rana de Pérez ('Rana perezi'), también introducida, así como la presión derivada del turismo y el aumento de la demanda de recursos hídricos, han señalado desde la fundación.

Otra de las especies que aparece en la Lista Roja es la 'Neoascia balearensis', una abeja asociada a humedales y marismas de Mallorca y Menorca que depende de ambientes húmedos muy vulnerables a la extracción de agua, la contaminación agrícola y el cambio climático. Su área de ocupación apenas alcanza los 40 kilómetros cuadrados.

También han destacado la 'Dufourea balearica', una abeja endémica localizada únicamente en Capdepera y Cala Mesquida, con un área de ocupación aproximada de apenas cuatro kilómetros cuadrados. En este caso, el desarrollo turístico y la transformación del litoral representan sus principales amenazas.

La Lista Roja también incluye al saltamontes balear de silla ('Parasteropleurus balearicus'), catalogado como vulnerable (VU), cuya población presenta una tendencia decreciente debido a la urbanización, las infraestructuras y la pérdida de hábitat en Mallorca y Menorca.

La lagartija balear o lagartija de Lilford ('Podarcis lilfordi'), considerada casi amenazada (NT) también recibe especial atención. Esta especie, que antiguamente habitaba las islas principales, sobrevive hoy únicamente en islotes rocosos alrededor de Mallorca, Menorca y Cabrera tras desaparecer hace aproximadamente 2.000 años debido a la introducción de depredadores invasores.

Actualmente, han indicado, la posible llegada de serpientes invasoras constituye una de las amenazas más graves para su conservación.

ESPECIES EN PREOCUPACIÓN MENOR

La Lista Roja Nacional incluye igualmente especies presentes en Mallorca catalogadas como de preocupación menor (LC), una categoría que indica que actualmente no se consideran amenazadas, aunque requieren seguimiento y conservación preventiva.

Entre ellas se encuentra la 'Anthophora balearica', una especie de abeja endémica en España solo presente en las islas; el saltamontes de paja balear ('Euchorthippus angustulus') endémico del archipiélago; 'Gymnesigobius medits', un pez de fondo blando que vive en profundidades cercanas del Mar Mediterráneo frente a España; la flor 'Hypericum balearicum', la planta 'Polygonum romanum subsp. Balearicum' y el 'Cyclamen balearicum', una planta endémica balear adaptada a bosques mediterráneos y zonas rocosas umbrías.

Los expertos recuerdan que muchas especies actualmente clasificadas como de preocupación menor pueden pasar rápidamente a categorías de mayor amenaza en ecosistemas insulares tan frágiles como los baleares si continúan aumentando las presiones ambientales.

PRINCIPALES AMENAZAS

Desde Mallorca Preservation han remarcado que los datos recogidos en la Lista Roja evidencian que gran parte de las amenazas sobre las especies mallorquinas están relacionadas con la transformación del territorio.

El desarrollo urbanístico y turístico, la fragmentación de hábitats, la contaminación, la extracción de recursos hídricos y la expansión de especies invasoras aparecen de forma recurrente entre los principales factores de riesgo, han explicado.

En este sentido, para la fundación, en ecosistemas insulares como los de Baleares, la introducción de depredadores invasores tiene un impacto especialmente grave debido al aislamiento y reducido tamaño de las poblaciones.