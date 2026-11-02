El IdISBa y la AECC firman un convenio para impulsar la prevención, la investigación y el apoyo a personas con cáncer - IDISBA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares han firmado un convenio de colaboración para reforzar la cooperación entre ambas entidades en la lucha contra el cáncer.

Este acuerdo, firmado este lunes en la sede del IdISBa por su gerente, Carlos Enrique, y el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, establece un marco de actuación conjunto para promover iniciativas de prevención y sensibilización sobre el cáncer, fomentar hábitos de vida saludables y acercar a la ciudadanía los recursos y servicios que ofrece la AECC.

Asimismo, según han informado las partes firmantes y la Conselleria de Salud en sendas notas de prensa, el convenio contempla la colaboración en la organización de actividades divulgativas y formativas, como jornadas, conferencias y encuentros dirigidos tanto a profesionales como a la población general.

El acuerdo también prevé la promoción, participación y difusión de estudios y proyectos de investigación desarrollados por el IdISBa, con el objetivo de dar visibilidad a la investigación biomédica llevada a cabo en Baleares y acercar los avances a pacientes y ciudadanía.

Con la firma de este acuerdo, el IdISBa y la Asociación Española Contra el Cáncer en las Islas refuerzan su compromiso compartido con la prevención del cáncer, el apoyo a las personas afectadas y el impulso a la investigación como herramienta fundamental para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y mejorar su abordaje.

Al acto también han asistido la consellera de Salud, Manuela García; el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Juan; el director científico, Tomàs Ripoll, y la gerente de la AECC Balears, Ana Belén Velasco.