IdISBa y Son Espases lideran un estudio para predecir la resistencia de las bacterias a los antibióticos

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y el Hospital Son Espases han liderado la publicación de un estudio que propone predecir la resistencia de las bacterias a los antibióticos mediante el análisis de su secuencia genómica.

Según han informado las instituciones en una nota de prensa conjunta, el trabajo, en el que han participado 27 expertos de todo el mundo, permite entender cómo van a responder los organismos a los antibióticos sin necesidad de realizar pruebas en laboratorio, lo que facilita la selección temprana del tratamiento más adecuado para cada paciente.

El documento recoge los avances de la última década en el uso de la secuenciación genómica, una tecnología que permite analizar el ADN de las bacterias para identificar los genes responsables de la resistencia a los antibióticos.

Asimismo, destaca el desarrollo de herramientas bioinformáticas, bases de datos y sistemas de análisis, así como el creciente uso de la inteligencia artificial en la interpretación de los datos genómicos.

Estos avances, según IdISBa, mejoran la capacidad de predicción y acercan la posibilidad de incorporar esta tecnología a la práctica clínica habitual.

IMPLEMENTACIÓN CLÍNICA

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores han advertido de que aún existen cuestiones que deben superarse para su aplicación en los laboratorios de microbiología.

Entre ellas, citan la necesidad de estandarizar los métodos y garantizar el control de calidad, desarrollar bases de datos globales y armonizadas, y mejorar los tiempos de respuesta.

Los investigadores han asegurado que la secuenciación genómica en microbiología representa una herramienta clave para lograr un modelo de medicina de precisión, en el que los tratamientos se adapten a las características específicas del patógeno y del paciente.