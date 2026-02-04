El IEB concede una subvención directa a favor de la Fundación Casa Planas Imagen y Turismo. - CAIB

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha otorgado una subvención directa al Centro Cultural Casa Planas, entidad heredera del legado de Josep Planas Montanyà, para garantizar la preservación, catalogación, difusión y activación cultural de un patrimonio documental y artístico de valor excepcional.

El proyecto se desarrolla a lo largo de diez meses y el IEB aportará un importe máximo de 100.000 euros, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

La concesión de una subvención directa a Casa Planas responde a la necesidad urgente de preservar este legado. El fondo documental, en gran parte todavía por catalogar y digitalizar, corre el riesgo de deterioro si no se activan medidas inmediatas de conservación.

Además, la subvención permitirá impulsar proyectos expositivos, editoriales, educativos y de investigación que muestren el valor de este patrimonio y lo hagan accesible a la ciudadanía, a los investigadores y a los creadores contemporáneos.

La imposibilidad de concurrencia pública en este caso se justifica por la singularidad del proyecto y la exclusividad del fondo documental. Casa Planas es la única entidad que conserva, gestiona y promueve la obra de Josep Planas Montanyà, y, por lo tanto, la única capacitada para llevar a cabo las actuaciones previstas con garantías de rigor, legitimidad y acceso a los materiales originales.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha apuntado que esta ayuda permitirá asegurar la pervivencia de un elemento histórico importante que afecta al principal motor económico de Baleares.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha añadido que la catalogación permitirá poner el fondo al alcance de los estudiosos, que podrán actualizar y reinterpretar la historia más reciente de las islas a partir de las imágenes de Planas Montanyà.

Fundada en 1947 por Josep Planas Montanyà, fotógrafo, empresario y documentalista, Casa Planas se convirtió en un centro neurálgico de producción y distribución de imágenes que han contribuido decisivamente a la construcción de la memoria visual de Mallorca y, por extensión, de Baleares.

Su actividad transcendió el ámbito comercial para convertirse en un agente cultural de primer orden, capaz de documentar con rigor y sensibilidad la transformación social, urbanística, turística y paisajística del archipiélago.

El fondo documental de Casa Planas, integrado por centenares de miles de fotografías, negativos, películas, postales, carteles y otros materiales gráficos, constituye un archivo de gran valor histórico, artístico y etnográfico.

Este fondo permite reconstruir con precisión el proceso de balearización del territorio, la evolución del turismo de masas, las dinámicas sociales de la posguerra y del desarrollismo, así como los usos y costumbres de la sociedad mallorquina durante más de cuatro décadas.

Además, la producción fotográfica de la empresa de Planas i Montanyà destaca por su calidad compositiva, la mirada irónica y la capacidad de captar la esencia del momento, hecho que la sitúa en diálogo con las corrientes documentales europeas del siglo XX.