El IEB crea dos cursos de catalán para trabajadores y estudiantes de comercio

Materiales facilitados por el IEB sobre los cursos de catalán en el sector del comercio. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha puesto en marcha dos cursos de catalán orientados a los trabajadores y estudiantes del sector del comercio.

El primero de ellos, organizado con el apoyo de la Asociación del Pequeño y Medio Comercio de Mallorca (Pimeco), tendrá una duración de 30 horas y se realizará en la sede de Palma de esta entidad, de abril a junio, en un horario adaptado a las necesidades del sector comercial.

En un comunicado, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que la formación ofrece contenidos básicos de lengua catalana aplicados a la atención al cliente e incluye una carpeta de material didáctico para cada alumno, con vocabulario específico del sector. El perfil de alumnos son estudiantes de ciclos de FP relacionados con el comercio, así como trabajadores del pequeño comercio.

El segundo curso se llevará a cabo en Menorca y nace de una propuesta de la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome) y es una formación específica dirigida al alumnado de grado básico y medio de Comercio del IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior.

En este caso, las clases también empezarán en abril y acabarán el mes de mayo, en horario escolar. Es una formación más breve y muy práctica, pensada para reforzar el uso oral del catalán en un contexto profesional.

Con el mismo objetivo de hacer más presente el catalán en la atención al público, el IEB también ha distribuido el folleto 'Fes créixer el teu negoci', que incluye diez argumentos para reforzar la presencia del catalán en la empresa, así como recursos disponibles para incorporar el catalán: subvenciones, servicios gratuitos de traducción o corrección de textos breves, entre otros.

Gracias al apoyo de Pimeco en las visitas que la entidad hace periódicamente a los negocios adheridos, se ha entregado este material que también se ha enviado a todos los ayuntamientos de Baleares.

Por otro lado, se ha hecho difusión de un segundo folleto que incluye información sobre la subvención del Consell de Mallorca para el fomento de la lengua catalana en empresas y la oferta del curso de catalán inicial para trabajadores del comercio. La voluntad es presentar una propuesta "conjunta y atractiva" que facilite la incorporación del catalán en los negocios.

La iniciativa formativa cuenta con la colaboración de varias entidades empresariales. Además de Pimeco, también se han sumado Pimem y Afedeco, que han hecho llegar la información a sus afiliados y la han difundido a través de las redes sociales.

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares también ha hecho difusión y la información del curso se ha trasladado a los casales de barrio de Palma y a los centros de FP Básica en Comercio.

Estas dos formaciones, la de Palma y la de Alaior, servirán como prueba piloto de cara a planificar más cursos específicos para sectores profesionales en el futuro.

"La propuesta del IEB, que ha tenido una buena acogida entre las entidades empresariales, apuesta por una buena gestión del multilingüismo en el sector empresarial, ya que contribuye a mejorar la calidad del servicio, la proximidad con la clientela, el dinamismo y la competitividad de los negocios", han destacado.