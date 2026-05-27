El IEB critica que se ataque al Govern en materia de lengua "por cosas que ya se han hecho en otras legislaturas"

El director del Institut d'Estudis Baleàrics, Ignacio Flores. - PARLAMENT

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Ignacio Flores, ha criticado este miércoles que se ataque al Govern en materia de lengua "por cosas que ya se han hecho en otras legislaturas y que ahora se emplean para desgastar a nivel político".

Flores se ha pronunciado de este modo en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para evaluar su idoneidad para ejercer este puesto.

"El Estatut recoge de forma clara que el catalán es la propia de Baleares (...) y creo que es una línea roja que este Govern nunca ha sobrepasado. Este Govern tiene claro que su línea de política lingüística la marca el Estatut, la ley de normalización y el decreto de mínimos. Son tres piezas angulares que no se han modificado, por mucho que se haya insinuado", ha afirmado.

Flores ha reivindicado las acciones que está impulsando el Govern en materia de promoción del catalán --ha recordado que el IEB tiene encomendad la promoción, pero no competencias en certificación-- y ha puesto como ejemplo de la importancia de la lengua para el Ejecutivo, en materia educativa, que "será más importante, porque sin su conocimiento no se podrá tener una plaza definitiva", a pesar de las últimas modificaciones.

Flores ha defendido su línea de trabajo continuista y ha puesto en valor medidas de simplificación administrativa para reducir plazos, mejoras en la gestión del calendario de convocatorias, el impulso a un modelo de gestión más eficiente y con mejores mecanismos de control, así como la recuperación de programas como los cursos para sanitarios o los programas de acogida para familias recién llegadas. El director del IEB ha negado que se estén suprimiendo líneas de ayudas o programas.

Por parte de los grupos políticos, el diputado socialista Àlex Pitaluga ha criticado lo que ha considerado una pérdida del valor del catalán para el Govern, desde el momento en que "aceptando el marco de Vox" rebaja los requisitos de conocimiento para acceder a la función pública.

Según ha indicado, en 2024 bajaron las matrículas en los cursos del IEB, situación que ha atribuido a una primera "ofensiva" para "arrinconar" el catalán. En 2025 volvieron a subir las matrículas tras "relajarse" esta voluntad. Flores ha hablado de oscilaciones habituales.

Pitaluga ha alertado del peligro, en relación a la candidatura de Palma a capital cultural, de que la cultura quede subordinada a la promoción turística.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado que el Ejecutivo siga anclado en "seguir pensando que la lengua propia de Baleares es el catalán". El de Vox no ha cuestionado la idoneidad de Flores para el cargo, pero sí la idoneidad del IEB para las funciones que se le han encomendado.

Rodríguez ha preguntado, en relación al Acampallengua, si se seguirán subvencionando iniciativas "en las que se incita a la violencia y se usa la lengua para canalizar el odio". Flores, por su parte, ha respondido que cualquier propuesta que fomente el catalán se seguirá apoyando aunque ha rechazado que se ataque a personas.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha preguntado a Flores si está satisfecho con las medidas que el Govern impulsa en materia lingüística y si cree que las líneas de acción del IEB son coherentes con las medidas legislativas que impulsa el Ejecutivo autonómico.

"Si se legisla en contra de la lengua, de nada sirven las actividades de promoción. Estamos dando un mensaje de que la lengua no es necesaria", ha indicado.

Por parte de Unidas Podemos, José María García ha alertado del retroceso del uso social del catalán por las políticas de PP y Vox y ha puesto como ejemplo que se ha abierto la puerta a que haya profesores que no conocen el catalán en las aulas. El diputado de UP ha advertido, por otra parte, de lo que ha considerado "mallorcacentrismo" del IEB.

La diputada del PP Ana Isabel Curtó ha pedido "separar el relato político de la realidad" y ha negado que haya habido retrocesos en materia cultural ni persecuciones en materia lingüística. "No se está arrinconando el catalán", ha concluido la 'popular'.