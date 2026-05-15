El IEB y cuatro editoriales de Baleares participan en 'Comic Barcelona' - CAIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y cuatro editoriales del archipiélago participan estos días en el evento 'Comic Barcelona', donde se han instalado con un estand que lleva el nombre de 'L'Illa del Còmic Balear'.

La feria, considerada una de las citas más prestigiosas del sector, tendrá lugar hasta el domingo en la Fira de Barcelona, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El espacio cuenta con la participación de las editoriales baleares Autsaider, Dolmen, Escápula y Ominiky y combina una zona editorial destinada a la venta de libros con un espacio promocional del IEB.

Además de la presencia en la feria, el IEB también participará en 'Comic Pro', la jornada profesional dedicada al trabajo en red, la reflexión y las oportunidades de negocio dentro del sector del cómic.

La participación en este encuentro profesional, ha apuntado la Conselleria, permitirá conectar la industria del cómic español con editoriales y agentes internacionales de renombre, dar a conocer el talento creativo de Baleares y favorecer nuevas oportunidades para los profesionales participantes.

"Representa una oportunidad importante para continuar dando visibilidad al talento creativo dentro de un sector con una gran capacidad de proyección y crecimiento", ha dicho el director general de Cultura, Llorenç Perelló.