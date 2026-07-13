El IEB lanza una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán para promover su uso en Baleares - CAIB

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha lanzado una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán de las cuatro islas que podrán utilizarse en aplicaciones de mensajería o en formato impreso para promover su uso en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la colección reúne expresiones como 'anar a fer una calada', 'més pesat que un sac de martells', 'això és mel!', 'bona nit, caragol!' o 'tanmateix'.

Las pegatinas pueden descargarse de forma gratuita a través de la web de 'Mou la llengua', desde donde los usuarios podrán incorporarlas a las aplicaciones de mensajería para utilizarlas en sus conversaciones cotidianas.

La versión en papel se distribuirá en los puestos que el IEB instala en ferias, festivales y otros acontecimientos culturales.

El IEB ha señalado que el proyecto se dirige especialmente al público joven y pretende fomentar el uso cotidiano del catalán a través de expresiones propias de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha defendido que la iniciativa busca acercar estas expresiones a nuevos ámbitos de uso, especialmente entre los jóvenes, para favorecer su utilización con naturalidad en la comunicación diaria.