El IEB lanza una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán para promover su uso en Baleares

El IEB lanza una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán para promover su uso en Baleares
El IEB lanza una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán para promover su uso en Baleares - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 13 julio 2026 14:17
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PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha lanzado una colección de 35 pegatinas con expresiones populares en catalán de las cuatro islas que podrán utilizarse en aplicaciones de mensajería o en formato impreso para promover su uso en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la colección reúne expresiones como 'anar a fer una calada', 'més pesat que un sac de martells', 'això és mel!', 'bona nit, caragol!' o 'tanmateix'.

Las pegatinas pueden descargarse de forma gratuita a través de la web de 'Mou la llengua', desde donde los usuarios podrán incorporarlas a las aplicaciones de mensajería para utilizarlas en sus conversaciones cotidianas.

La versión en papel se distribuirá en los puestos que el IEB instala en ferias, festivales y otros acontecimientos culturales.

El IEB ha señalado que el proyecto se dirige especialmente al público joven y pretende fomentar el uso cotidiano del catalán a través de expresiones propias de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha defendido que la iniciativa busca acercar estas expresiones a nuevos ámbitos de uso, especialmente entre los jóvenes, para favorecer su utilización con naturalidad en la comunicación diaria.

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