El IEB organiza actividades para promover la lectura en catalán y de autores de Baleares con motivo del Día del Libro - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha organizado diversas actividades orientadas a promover la lectura de obras en catalán y de autores de Baleares con motivo del Día del Libro.

Esta programación, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, abarca desde el pasado sábado hasta el próximo jueves y se llevará a cabo en Mallorca, Menorca y Eivissa.

El objetivo de estas actividades es promover la lectura y el consumo de obras literarias en lengua catalana entre los jóvenes y adultos y estimular la creación y la difusión de contenidos en catalán.

Entre ellas destacan, por ejemplo, las visitas guiadas en el marco de la conmemoración del Año Alcover; la presentación de los últimos números de la colección 'Illes de Paraules'; la representación de la obra 'L'amor, la set', y talleres para niños y adultos.

El IEB, además, tendrá un estand en la plaza de Cort durante todo el Día del Libro en el que ofrecerá información sobre los recursos literarios presentados por la institución.

El pasado sábado se organizó la visita guiada 'Joan Alcover y la Serra', con un itinerario guiado por el bosque de las Ermites Velles de Valldemossa.

Los actos continuarán el martes 21 de abril en Can Campaner, donde a las 19.00 horas se presentarán los actos de las 'XXXIX Jornades d'Estudis Històrics Locals: Sanç I de Mallorca. El Regne de Mallorca i la Mediterrània a l'Inici del Segle XIV'.

El miércoles 22 de abril, a las 17.30 horas, en el Archivo del Reino de Mallorca, tendrá lugar una charla sobre la novela 'Com voleu, germans, que canti', de Joan Pons Bover. A las 18.30 horas, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, presentará los últimos números de la colección 'Illes de Paraules'.

En cuanto al próximo 23 de abril, Día del Libro, el IEB llevará a cabo diferentes actividades entre el estand de la institución, en la plaza de Cort, y Can Campaner, en Palma.

Este espacio estará abierto desde la mañana y contará con publicaciones y una exposición de material del IEB durante todo el día. A las 17.00 horas, Nívola Uyá impartirá el taller familiar 'Un bosc a les mans: creació de minillibres natura'.

Por otro lado, a las 17.30 horas se iniciará una visita guiada por Palma alrededor de la figura de Joan Alcover, que saldrá de Can Alcover. Finalmente, a las 19.00 horas se llevará a cabo la representación 'L'amor, la set', con Pau Pascual y Maria Adrover, con motivo del centenario de Blai Bonet.

Desde la Xarxa de Centres de Català de la IEB se han organizado diferentes actividades para acercar el Día del Libro a los diferentes municipios, como son un taller de encuadernación a cargo de Moiximoix en el Centre de Català de Manacor, una actividad poética con Guillem Benejam en la Casa de Cultura de Ciutadella y un taller de escritura creativa en el Centre de Català de Ibiza.