El IEB presenta convocatorias de subvenciones para el 2026 por casi cuatro millones de euros

El IEB presenta convocatorias de subvenciones para el 2026 con casi cuatro millones de euros. - GOVERN

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Balerics (IEB) ha presentado este miércoles los detalles de todas las convocatorias de subvenciones que ofrece la institución a lo largo de 2026 con una dotación global de 3,9 millones de euros.

El plazo para presentar solicitudes comenzará el próximo 3 de marzo, con el objetivo de poder reducir los plazos de la resolución de las convocatorias y anticipar tanto el pago como la justificación de las ayudas.

Las medidas se han presentado en un acto en el que ha participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, y el director adjunto del IEB, Ignacio Flores.

Como novedad, la publicación de las convocatorias de este año se basa en la simplificación y la agilidad de pago como ejes principales de la campaña.

Por ello, algunas de las convocatorias tendrán carácter bienal, lo que las hará vigentes durante dos años naturales y evitará que en 2027 se tengan que volver a presentar a solicitud.

Además, algunas convocatorias prevén el trámite de solicitud y justificación a la vez, hecho que reducirá mucho los trámites administrativos y facilitará los pagos.

También se potenciarán dos periodos de solicitud, para que los beneficiarios de las ayudas puedan disponer de parte de la ayuda económica antes.

Las subvenciones incluyen varias líneas destinadas a promover la proyección de la cultura de Baleares, incentivar la creación en las principales disciplinas artísticas y literarias, el estudio y difusión de los rasgos identitarios locales, como también el fomento del uso de la lengua catalana.

En rueda de prensa, Bauzà ha señalado que busca mejorar los procesos administrativos y reducir las trabas del sector cultural y ha alabado que estas subvenciones son "un gran apoyo" para el sector cultural de Baleares.

AYUDAS EN 2025

Por su parte, la Conselleria ha destacado que el IEB ha pagado todas las subvenciones pendientes hasta 2024 y cerca de un 50 por ciento de las correspondientes a 2025, año en que se ha registrado "una importante participación", según el Govern.

En concreto, 42 beneficiarios han recibido ayudas en eventos de artes visuales para realizar ferias y exposiciones y se han otorgado otras 93 para proyectos de artes escénicas, de los que 54 han estado en la línea de movilidad y 39 en proyección exterior.

En el ámbito musical se ha apoyado a 157 proyectos y la de proyección exterior, a 44 iniciativas y, en el ámbito de ferias y festivales, se han resuelto 79 expedientes, que incluyen también ciclos de música de cámara, proyectos audiovisuales y jornadas de cultura.