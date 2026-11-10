La iglesia de Santa Creu de Palma acoge el concierto 'Lux in Tenebris' - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa Creu de Palma ha acogido la primera representación de la obra 'Lux in Tenebris', ganadora de la primera beca internacional de creación y residencia artística del Laboratori Llull del Estudi General Lul·lià.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha asistido al concierto, del que es autor el multiinstrumentista y compositor griego Christos Barbas, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

La composición es una misa contemporánea para coro de voces y ney (flauta de caña propia de Oriente Medio), inspirada en fragmentos del Llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull.

'Lux in Tenebris' ha sido interpretada por el propio Christos Barbas al ney y por las tres voces femeninas de Trio Mediæval (Anna Maria Friman, Jorunn Lovise Husan y Ditte Marie Bræin), un conjunto vocal de Noruega nominado a los Grammy que explora la música sacra medieval, el jazz nórdico y las canciones populares.

Los conciertos han sido organizados por el Estudi General Lul·lià y la Dirección General de Cultura, con el apoyo del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Binissalem y las parroquias de Santa Creu y Santa Maria de Robines.

Tras la función de esta noche en Palma, la obra se presentará este miércoles, 11 de noviembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santa Maria de Robines de Binissalem.