La iglesia de Santa Creu de Palma acoge el concierto 'Lux in Tenebris'

La iglesia de Santa Creu de Palma acoge el concierto 'Lux in Tenebris'
La iglesia de Santa Creu de Palma acoge el concierto 'Lux in Tenebris' - CAIB
Europa Press Baleares
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 20:48
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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa Creu de Palma ha acogido la primera representación de la obra 'Lux in Tenebris', ganadora de la primera beca internacional de creación y residencia artística del Laboratori Llull del Estudi General Lul·lià.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha asistido al concierto, del que es autor el multiinstrumentista y compositor griego Christos Barbas, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

La composición es una misa contemporánea para coro de voces y ney (flauta de caña propia de Oriente Medio), inspirada en fragmentos del Llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull.

'Lux in Tenebris' ha sido interpretada por el propio Christos Barbas al ney y por las tres voces femeninas de Trio Mediæval (Anna Maria Friman, Jorunn Lovise Husan y Ditte Marie Bræin), un conjunto vocal de Noruega nominado a los Grammy que explora la música sacra medieval, el jazz nórdico y las canciones populares.

Los conciertos han sido organizados por el Estudi General Lul·lià y la Dirección General de Cultura, con el apoyo del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Binissalem y las parroquias de Santa Creu y Santa Maria de Robines.

Tras la función de esta noche en Palma, la obra se presentará este miércoles, 11 de noviembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santa Maria de Robines de Binissalem.

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