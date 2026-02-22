La II Muestra y Feria de Producto Local del Día de Baleares contará con la participación más elevada hasta ahora

La II Muestra y Feria de Producto Local - CAIB

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La II Muestra y Feria de Producto Local en el marco del Día de Baleares contará este año con la participación más elevada hasta ahora, con un total de48 productores, repartidos en 42 carpas y dos camionetas de cocina sobre ruedas.

La feria se celebrará en s'Hort del Rei, del 27 de febrero al 2 de marzo, y se enmarca en la programación oficial de la Diada, según ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Los elaboradores que participan, procedentes de Mallorca, Menorca y Eivissa, ofrecen una amplia variedad de productos locales como quesos, miel, vinos, vinagres, embutidos, mermeladas, almendras, aceite, flor de sal, bebidas espirituosas, hidromiel, frutas y hortalizas, entre otros.

Con el objetivo de dinamizar la muestra y fomentar el consumo de producto local, se mantiene el sorteo diario de lotes de producto local. Así, por cada euro de compra, los productores entregan un boleto de participación que permite entrar en el sorteo.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que la promoción del producto local es una prioridad estratégica del Govern. "Cada producto de nuestras islas que se muestra en la feria refleja la calidad y diversidad de nuestro sector primario, y permite que la población valore de manera directa el esfuerzo de nuestros productores", ha agregado,

En esta línea, ha considerado que la feria es una oportunidad para fomentar el consumo de proximidad. "Apostar por el producto local significa invertir en sostenibilidad y en la preservación del paisaje y del territorio", ha dicho.

En la misma línea, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha apuntado que el incremento de más del 50 por ciento del número de productores participantes respecto al año pasado indica que la línea de trabajo de la Conselleria en la promoción del producto local, y en esta acción en concreto, "es la correcta y la que pedía el sector".

La Feria también cuenta con ambientación musical con 'xeremiers' cada día, tanto por la mañana como por la tarde, para reforzar el ambiente festivo y tradicional de la celebración.

En paralelo, la plaza de la Drassana acoge la II Feria del Pescado, en la que se ofrecerán degustaciones de pescado y marisco, con la participación de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, que servirá propuestas gastronómicas como cucuruchos de pescado frito, gamba blanca y pota, y también fideuá.

Además, Peix Nostrum (Eivissa) participará con una carpa informativa y material divulgativo, mientras que OP Mallorcamar dispondrá de un estand de gran tamaño para ofrecer elaboraciones durante toda la jornada, como frito de pulpo, entre otros platos.

DIVULGACIÓN SOBRE MEDIO NATURAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Conselleria de Agricultura también participará en la Diada de Baleares con diferentes espacios divulgativos dedicados a la protección del medio natural.

Así, los agentes de medio ambiente ofrecerán una exposición informativa sobre sus funciones y tareas, y el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) expone una autobomba y un vehículo, acompañados por una brigada, para dar a conocer los recursos y medios que se utilizan en la prevención y extinción de incendios forestales.

La Red Forestal presentará una pequeña exposición relacionada con la gestión forestal y el territorio, y el Servicio de Educación Ambiental desarrollará actividades dirigidas al público infantil y familiar, centradas en la posidonia, el medio marino y otras actuaciones y proyectos de la Conselleria.