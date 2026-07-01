El IMAS amplía el servicio de asesoramiento para reforzar la intervención en niños y adolescentes en riesgo

El IMAS amplía el servicio de asesoramiento a educadores. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha ampliado el servicio de asesoramiento telefónico dirigido a profesionales en materia de infancia y adolescencia para reforzar la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo o desamparo de niños y adolescentes en Mallorca.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la ampliación incluye el refuerzo del equipo con más profesionales especializados, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y la atención a los casos.

El servicio ofrecerá apoyo técnico a los profesionales que detecten indicadores de riesgo o necesiten orientación sobre cómo actuar en determinadas situaciones, a través de un canal directo de asesoramiento que facilita la valoración de cada caso, la activación de los protocolos adecuados y una intervención más segura desde los primeros momentos.

La ampliación también ha tenido en cuenta situaciones que pueden producirse fuera del horario lectivo, por lo que el IMAS ha reforzado la disponibilidad del servicio para adaptarlo a la realidad de los profesionales que intervienen en casos urgentes o complejos.

El objetivo es facilitar una intervención precoz y adecuada que permita reducir el impacto de problemáticas como la negligencia familiar, los malos tratos físicos o psicológicos, la violencia sexual, el absentismo escolar o los conflictos familiares graves.

El servicio también ofrece asesoramiento sobre la valoración de la gravedad de los indicadores de riesgo o desamparo, la aplicación de los protocolos vigentes de intervención y comunicación, las actuaciones iniciales para garantizar la integridad de los menores y la orientación sobre la red de recursos disponibles en Mallorca.

Además, este apoyo ha permitido mejorar la coordinación entre los servicios sociales de atención primaria, los recursos educativos, sanitarios, policiales y judiciales, facilitando una respuesta integral centrada en el interés superior del menor.

El servicio telefónico está disponible de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas y los sábados de 09.00 a 14.00 horas. Además, el IMAS ha habilitado una línea específica de urgencias para profesionales en situaciones de especial gravedad, con horario de 09.00 a 14.00 horas.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que esta herramienta refuerza la protección de niños y adolescentes "desde el primer momento" y permite a los profesionales activar los protocolos adecuados en cada situación.

Por su parte, la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, ha señalado que la orientación especializada puede ser "determinante" para evitar que una situación de riesgo evolucione hacia consecuencias más graves.