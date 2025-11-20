El IMAS destinará 100 millones de euros en 2026 a reforzar la red de residencias de personas mayores

Archivo - Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) destinará en 2026 un total de 100,6 millones de euros al Área de Atención Sociosanitaria, lo que supone un aumento del 7,5 por ciento respecto a 2025 y cerca de 7 millones de euros más.

Este aumento de presupuesto, según ha destacado el Consell de Mallorca, permitirá reforzar las residencias propias, ampliar la red insular de centros de día y continuar con el apoyo económico a los ayuntamientos para mejorar los servicios municipales de atención a las personas mayores.

En este sentido, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha subrayado que la ampliación del presupuesto permite seguir modernizando las residencias, reforzar los servicios de proximidad y garantizar que tanto los centros insulares como los municipales dispongan de los recursos necesarios para ofrecer una atención "digna y de calidad".

"Las personas mayores son una prioridad absoluta del Consell de Mallorca y continuaremos invirtiendo para asegurar que reciban el mejor acompañamiento posible", ha dicho.

Entre las actuaciones prioritarias destaca la puesta en marcha de los centros de día de la residencia Miquel Mir de Inca y de Las Hermanitas de los Pobres. Estas dos instalaciones, segúnel Consell, ampliarán de manera significativa los recursos de atención diurna y la oferta pública de servicios para personas dependientes.

Paralelamente, se abrirá la segunda planta de la residencia Miquel Mir, completando así un proceso de reforma integral con el objetivo de mejorar la capacidad y la calidad asistencial del centro.

En relación con los servicios sociales municipales, se incrementa en un millón de euros la línea de ayudas destinada a las residencias municipales, consolidando así los 3 millones de euros que los ayuntamientos recibieron el año pasado para hacer frente a los gastos corrientes de los centros.

El presupuesto también contempla el convenio para la reforma de la residencia de Llucmajor, con el objetivo de actualizar las instalaciones y adaptarlas al modelo de atención centrado en la persona.

Por otra parte, se incorporan actuaciones para mejorar el confort y el bienestar de las personas usuarias de las residencias del IMAS, como la climatización de distintas zonas de los centros y la implantación de profesionales para mejorar la convivencia, la comunicación con las familias y el acompañamiento emocional de las personas residentes.

En el marco de la mejora de la calidad asistencial, en 2026 se impulsará también el programa NutrIMAS, una iniciativa pionera para mejorar la alimentación y el estado nutricional de las personas mayores, adaptando las dietas a las necesidades específicas de cada usuario mediante criterios profesionales unificados.