El IMAS ofrece cerca de 300 horas de actividades y talleres para personas mayores este verano - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ofrece este verano cerca de 300 horas de actividades dirigidas a las personas mayores en su red de centros de promoción de la autonomía personal (CPAP).

La programación incluye una amplia oferta de talleres y actividades pensadas para fomentar el envejecimiento activo, el bienestar y las relaciones sociales, según ha destacado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El objetivo es favorecer la continuidad de los hábitos saludables y promover la participación activa de las personas usuarias mediante actividades físicas, cognitivas, creativas y sociales.

Durante los meses de verano, cuando muchas actividades habituales se detienen o modifican sus horarios, los centros de promoción de la autonomía personal continúan ofreciendo espacios de encuentro, convivencia y participación.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que los centros de promoción de la autonomía personal "son un recurso esencial para que las personas mayores continúen activas, mantengan sus relaciones sociales y disfruten de un envejecimiento saludable durante todo el año".

Según ha expuesto, durante los meses de verano, cuando muchas rutinas se ven alteradas, puede aumentar el riesgo de soledad y aislamiento. "Por ello, la labor que desarrollan los CPAP es fundamental para mantener los vínculos sociales, evitar la desconexión y ofrecer espacios donde compartir, aprender y cuidarse", ha agregado.

La programación de verano suma cerca de 300 horas de actividades adaptadas a los intereses y necesidades de los usuarios. En concreto, incluye gimnasia suave, yoga, pintura y dibujo, talleres de memoria y estimulación cognitiva, bienestar emocional, juegos de mesa, baile, cinefórums, karaoke y otras actividades lúdicas y culturales.

Desde el IMAS han destacado que más de 2.000 personas mayores participan cada año en los programas de autonomía, que combinan actividades físicas, cognitivas, creativas y digitales para prevenir la dependencia, favorecer un envejecimiento activo y reforzar los vínculos sociales.

Así, los centros de promoción de la autonomía personal constituyen una pieza clave del modelo de atención preventiva que impulsa el Consell de Mallorca, a través del IMAS, para promover un envejecimiento saludable, activo y con igualdad de oportunidades en toda Mallorca.