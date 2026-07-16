El IMAS organiza este verano actividades terapéuticas y comunitarias en la piscina de la Llar d'Ancians. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha organizado este verano un programa de actividades terapéuticas y comunitarias en la piscina de la Llar d'Ancians dirigido a los residentes del centro y a usuarios de otros recursos sociales.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, entre las iniciativas destaca el programa de fisioterapia acuática 'Fisiowater', cuyas sesiones se celebran los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas, bajo la dirección de los profesionales de fisioterapia de la Llar.

La actividad aprovecha los beneficios del agua para favorecer la movilidad, la rehabilitación funcional, aliviar dolencias físicas y contribuir al mantenimiento de la autonomía personal.

Además de los residentes, durante el verano la piscina acoge actividades con usuarios de otros centros del IMAS, como el Centro de Día Reina Sofía, Ca l'Ardiaca o los centros de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes, así como con entidades del tercer sector social y asociaciones del barrio. El espacio también permanece abierto a las familias de los residentes y a los trabajadores del centro.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado la elevada participación que registra este recurso año tras año y ha señalado que la piscina constituye un espacio terapéutico que contribuye a mejorar la salud, la autonomía, el bienestar y las relaciones sociales de las personas mayores.

La instalación permanece abierta de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Dispone de vestuarios, zonas de descanso y servicio permanente de socorrismo, además de cumplir los requisitos de mantenimiento, control sanitario y seguridad establecidos para este tipo de instalaciones.