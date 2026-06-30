El IMAS prepara la ampliación de Son Tous y critica que el Gobierno central eleve la capacidad de acogida de menores

Archivo - spacio de primera acogida del Consell de Mallorca para menores migrantes no acompañados en Son Tous. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está realizando obras para poder habilitar más alas en el centro de primera acogida de Son Tous y llegar al máximo de su capacidad.

Lo ha avanzado este martes el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, que ha rechazado la decisión del Gobierno de España de elevar a 434 la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados. Sánchez ha acusado al Ejecutivo central de tomar decisiones al margen de los territorios que sufren la presión migratoria.

"No entendemos nada. O no se coordinan o nos toman el pelo y aquello que nos dicen a la cara después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros", ha afirmado en declaraciones a los medios en relación a las declaraciones de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que en una visita reciente a Palma aseguró que entendía la situación del archipiélago y que no habría derivaciones.

El conseller insular ha recordar que a día de hoy el Consell de Mallorca tutela a unos 400 menores migrantes, que son dos de cada tres del sistema de protección.

Según ha avanzado, además, el centro de primera acogida Son Tous está en situación de "sobreocupación" tras las últimas llegadas y ya se está realizando obras para poder habilitar más alas y llegar al máximo de su capacidad. "Actualmente las plazas ya están por encima de la capacidad ordinaria", ha indicado.