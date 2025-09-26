El IMAS refuerza la salud mental en el acogimiento residencial con una guía pionera

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, en la presentación de la 'Guía sobre las funciones de las psicólogas y de los psicólogos en los servicios de acogimiento residencial' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) refuerza la salud mental en el acogimiento residencial con una guía pionera.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, acompañado por la directora insular de Centros y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha asistido este viernes a la presentación de la 'Guía sobre las funciones de las psicólogas y de los psicólogos en los servicios de acogimiento residencial', un documento que tiene como objetivo reforzar la atención a la salud mental dentro de los centros para niños y adolescentes con medida de protección, y que era una reivindicación histórica del sector.

El texto ha sido elaborada de manera colaborativa por 31 profesionales de la psicología tanto de los centros propios del IMAS como de los concertados, y establece un marco común para su intervención en beneficio del bienestar emocional, psicológico y social de los niños y adolescentes.

"La salud mental es un eje fundamental de la atención que ofrecemos a los niños y adolescentes en acogimiento residencial. Esta guía nos permite definir de manera clara el papel de los psicólogos dentro de la red, garantizando una intervención coordinada, especializada y centrada en las necesidades de los niños, las niñas y adolescentes", ha explicado el presidente del IMAS, quien, además, ha añadido que "este documento es fruto del trabajo conjunto de profesionales y entidades, y ayuda a avanzar en un modelo de acogimiento residencial más humano, basado en la evidencia y con una mirada integral que prioriza el bienestar emocional y la protección de los derechos de los niños".

LAS FUNCIONES DEFINIDAS EN LA GUÍA

La guía concreta las funciones de los psicólogos que trabajan en centros en seis ámbitos clave: con los niños y adolescentes, con las familias, con el equipo profesional, con el centro, con el entorno y en formación e investigación.

Además, la guía dedica un apartado específico a los niños y adolescentes migrados no acompañados. En estos casos, los profesionales de la psicología tienen un papel clave en el acompañamiento del luto migratorio, ayudándoles a afrontar la separación de su entorno de origen, y en el apoyo durante el proceso de adaptación cultural y social, validando la identidad y facilitando su inclusión en la sociedad de acogida.

SALUD MENTAL COMO PRIORIDAD DEL PARMA

La publicación de la guía se enmarca dentro del Plan de Acogimiento Residencial de Mallorca (PARMA) 2024-2028, concretamente en su cuarto eje, dedicado a la salud mental. Este plan tiene como objetivo establecer acciones concretas y compartidas para mejorar la atención a los niños y adolescentes que viven en los centros, con la participación de profesionales, entidades y los mismos jóvenes.

Entre las actuaciones previstas en este ámbito está la formación específica en salud mental para los equipos, la definición de protocolos de intervención basados en la evidencia y la revisión continua del trabajo que se hace en los servicios de acogimiento residencial.

Con este paso, el IMAS reafirma su compromiso con una red residencial de calidad que pone en el centro la salud mental como parte esencial del crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes que se encuentran bajo medida de protección.