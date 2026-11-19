Los presidentes del IMAS, Guillermo Sánchez, y del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en unas obras. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha iniciado la contratación de los servicios técnicos necesarios para definir varias actuaciones de climatización y seguridad que acometerá en sus centros.

Entre las intervenciones previstas destacan la climatización de tres centros; la reparación o sustitución, en caso de que sea necesario, de las escaleras de emergencia de la residencia La Bonanova, y la reconstrucción de un muro de contención en la Llar d'Ancians.

"Los centros deben disponer de unas instalaciones adecuadas a las necesidades de las personas que viven en ellos, acuden a ellos o trabajan en ellos. La climatización, la seguridad de los edificios y el buen funcionamiento de las instalaciones inciden directamente en el día a día de los centros y en la calidad de la atención", ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, las tareas de climatización se realizarán en la segunda planta de la residencia Huialfàs, en Sa Pobla; la Llar d'Acolliment de Menors, el CPAP y el Centre de Dia i Llar Reina Sofia, en Palma.

En la Bonanova, la intervención tiene como finalidad garantizar que las vías de evacuación se encuentren en condiciones adecuadas para responder ante una posible emergencia.

Por lo que respecta a la Llar d'Ancians, se proyectará la reconstrucción de un muro de contención para reforzar la estabilidad del terreno y la seguridad del entorno del edificio.

La contratación incluye también el proyecto para instalar un Centro de Maniobra y Medida (CMM) en la Residencia Sant Josep de Palma para gestionar el suministro eléctrico del edificio y medir su consumo.

Estas actuaciones se enmarcan en el proceso de modernización y actualización de las instalaciones del IMAS, que incluye también la reforma del módulo D de la Llar d'Ancians y de la octava planta, el pintado de toda la fachada y la renovación del mobiliario de los espacios exteriores de la residencia La Bonanova.