El IME aprueba unas ayudas para clubes deportivos de Palma que compiten a nivel nacional o internacional

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PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IME) ha aprobado una convocatoria de ayudas, dotada con un máximo de 130.000 euros, destinada a apoyar a clubes deportivos sin ánimo de lucro de Palma que compitan a nivel nacional o internacional.

El objetivo, según ha subrayado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, es contribuir a financiar los gastos directamente relacionados con la participación de los equipos estas competiciones durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026.

Entre los conceptos subvencionables figuran las cuotas y licencias federativas, los derechos de inscripción, los gastos de arbitraje, los desplazamientos y alojamientos de deportistas y personal técnico, la adquisición de material y equipamiento deportivo, así como los costes de entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeutas, entre otros.

Cada club podrá presentar un máximo de dos solicitudes por temporada, siempre que correspondan a equipos diferentes. Cada solicitud deberá estar vinculada exclusivamente a un equipo y a una temporada deportiva.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Los clubes interesados deberán tramitar sus solicitudes a través de la sede electrónica del IME. La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del instituto municipal para el periodo 2025-2027.