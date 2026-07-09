El IME comenzará el 14 de julio la renovación y modernización de la iluminación del palacio de deportes de Son Moix

Palacio municipal de deportes de Son Moix. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) comenzará el próximo 14 de julio los trabajos de renovación y modernización de la iluminación del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, una actuación que permitirá dotar a la instalación de un sistema más eficiente.

La intervención se llevará a cabo en la piscina, donde los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta el 31 de julio. De forma paralela, también se actuará en la pista del pabellón, cuya finalización está prevista para el 31 de agosto, según ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

Asimismo, aprovechando que la pista de juego se encuentra desmontada, ya han comenzado las labores de mantenimiento, así como la canalización del nuevo cableado.

Los trabajos, adjudicados a Tecesa, suponen una inversión de algo más de un millón de euros e incluyen el suministro e instalación de una nueva subestructura motorizada para la iluminación, una nueva instalación eléctrica y nuevas luminarias LED tanto en la pista como en la piscina.

La nueva infraestructura garantizará una mayor seguridad y durabilidad de las instalaciones, facilitará las tareas de mantenimiento e incorporará tecnología de última generación.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de nuevos sistemas LED de alta eficiencia que permitirán reducir el consumo energético, mejorar la calidad de la iluminación y aumentar la vida útil de toda la instalación.

En el caso del pabellón, la nueva iluminación permitirá adaptar el recinto a los requisitos técnicos exigidos para competiciones deportivas y retransmisiones televisivas.

Para ello, se incorporará un sistema de control punto a punto mediante protocolo DMX que hará posible configurar diferentes escenas de iluminación para encuentros deportivos, presentaciones, actos institucionales y espectáculos.

Además, el proyecto incluye un sistema de iluminación espectacular que reforzará la versatilidad del Palau para acoger todo tipo de eventos.

Con el objetivo de afectar lo mínimo posible al desarrollo de la actividad deportiva habitual, el IME ha planificado el calendario de las obras para compatibilizar la ejecución de los trabajos con el funcionamiento de las instalaciones.

Así, la piscina mantendrá su funcionamiento habitual durante las mañanas y permanecerá cerrada de lunes a viernes a partir de las 13.30 horas, así como los sábados durante toda la jornada, hasta el próximo 31 de julio.

Los campus de verano, las actividades programadas y el resto de servicios previstos no se verán afectados, mientras que el gimnasio permanecerá abierto con normalidad durante todo el periodo.

OTRAS MEJORAS EN LOS EQUIPAMIENTOS DE SON MOIX

Esta actuación forma parte del proyecto de renovación de los equipamientos del palacio impulsado durante esta legislatura, con el objetivo de adaptar la instalación a las necesidades actuales de la práctica deportiva y de la celebración de competiciones y eventos.

Una vez finalizados los trabajos de mejora de la iluminación, el IME acometerá una segunda fase del proyecto con la renovación del sistema de sonido del recinto, adjudicado a Nunsys.

En concreto, se instalará un nuevo sistema de sonido fijo adaptado a las dimensiones y necesidades del pabellón, con una inversión de 67.852 euros. El objetivo es mejorar la calidad acústica y garantizar una distribución uniforme del sonido en todas las zonas del recinto.

La inversión destinada a la renovación de la iluminación, la instalación eléctrica y el futuro sistema de sonido asciende a algo más de un millón de euros.

A la renovación de la iluminación y del sistema de sonido se suma la reciente renovación integral de la pista desmontable de parqué, cuyas obras finalizaron el pasado mes de octubre de 2025 y supusieron una inversión de 90.306 euros.

En conjunto, estas mejoras representan una inversión superior a 1,09 millones de euros destinada a la modernización de la infraestructura.