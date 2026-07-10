El IME instala 160 nuevos asientos en la grada del campo de fútbol de Sant Jordi. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha instalado 160 nuevos asientos en la grada principal del campo de fútbol municipal de Sant Jordi.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, esta actuación permite mejorar el equipamiento de las instalaciones y adecuarlas a los requisitos para albergar competiciones oficiales.

Los asientos, fabricados en polipropileno de alta resistencia, han sido suministrados por un importe de 2.207 euros, y la instalación ha sido realizada por la brigada de mantenimiento del IME.

El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha visitado este viernes las instalaciones junto al director general de Deportes, David Salom; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar; y el presidente del club, Jaume Gelabert.