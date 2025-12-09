El IME renueva la climatización del polideportivo Rudy Fernández por 37.900 euros

Pista de baloncesto de Son Gibert - CORT

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha llevado a cabo diversas labores de mejora y mantenimiento en distintas instalaciones deportivas municipales, como la inversión de 37.900 euros en la renovación del sistema de climatización del área de fitness del polideportivo Rudy Fernández.

Según ha informado en un comunicado, en concreto se ha sustituido el antiguo equipo por un nuevo sistema de climatización por conductos y un recuperador entálpico, lo que permite una distribución del aire más homogénea y eficiente en la sala, además de reducir el consumo energético.

Por otro lado, la brigada de mantenimiento ha llevado a cabo diversas intervenciones en la pista de Son Gibert. En concreto, los trabajos han consistido en el rascado de la pintura de las superficies metálicas, la aplicación de pintura antióxido, el pintado de tableros, cestas y redes, así como la revisión y sustitución de tornillería.

También se han reparado varios tramos de madera, colocando dos tableros marinos detrás de las canastas, mejorando la imagen y funcionalidad del espacio.

Asimismo, el IME ha instalado nuevas protecciones en las canastas de baloncesto de la pista de Es Pil·larí, y se han renovado las porterías de la pista Alexander Fleming, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado general de las instalaciones.

Finalmente, se ha llevado a cabo la renovación de las redes de las pistas de voleibol del Parc de Sa Riera. Con todas estas actuaciones, el IME ha remarcado su compromiso con "la modernización, el mantenimiento y la mejora continua de los espacios deportivos municipales".