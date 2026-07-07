Impulso a las actuaciones para elevar a 90.000 metros cúbicos diarios la capacidad de depuración de la EDAR II de Palma

El alcalde de Palma, Jarime Martínez, (3i) y el conseller del Mar y del ciclo del agua, Juan Manuel Lafuente (2d), en Cort. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, han firmado este martes el protocolo para impulsar la ejecución del nuevo emisario de la Estación depuradora de aguas residuales EDAR II y de las líneas de tratamiento 5 y 6 y que permitirá incrementar hasta los 90.000 metros cúbicos diarios la capacidad de depuración de la planta.

El primer edil y el conseller han celebrado la firma del acuerdo y la posibilidad de impulsar una gran infraestructura hídrica de la que depende Palma y gran parte de Mallorca.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto total que asciende a los 60 millones de euros, 22 de los cuales van destinados a las líneas 5 y 6 de la planta y el resto, al emisario, que tendrá cerca de siete kilómetros de longitud, cinco de los cuales ya en la bahía de Palma y más allá de las praderas de posidonia.

Las obras de las dos líneas de la EDAR II; en fase de prueba desde el pasado 30 de junio, podrían comenzar el año 2027, mientras que las del emisario comenzarían, en palabras del alcalde, "lo antes posible", aunque ya sería en 2028.