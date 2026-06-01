Inaugurada la ampliación y reforma del centro de Proyecto Hombre en Menorca - CAIB

MENORCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asistido este lunes a la inauguración de la ampliación y reforma del Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Proyecto Hombre en Menorca, donde se presta atención a personas con adicciones.

En el acto, en el que se ha conmemorado también el 32 aniversario de la llegada de la organización a Menorca, con la que la Conselleria tiene vigente un convenio singular con el que se financian 285 plazas en todas las islas a través de los CTI de Menorca, Eivissa, Inca, Manacor y de la sede de la entidad en Palma.

Este convenio, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, es de 16,7 millones de euros para 2023-2027 y está destinado a la prestación de acompañamiento, valoración, orientación y apoyo para la integración social de personas con un diagnóstico de salud mental vinculado a adicciones.

Asimismo, Fernández ha dado la enhorabuena a la entidad y ha reiterado el "compromiso del Govern a la hora de colaborar en todos aquellos proyectos que proporcionen atención en todas las islas, que descentralicen, para llegar así a todas las personas que lo necesitan, residan donde residan".

La consellera ha hecho también referencia a los proyectos de Proyecto Hombre financiados por la Conselleria con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, y que suman más de 470.000 euros de ayudas.

Estos son el Servicio CITA (Coordinación Integral y Territorial de Adicciones), con una ayuda de 122.300 euros; la Unidad de Trabajo Social, Servicio de Atención a Personas Penadas de Libertad y Área de Dinamización, con un importe de 136.880 euros; y el proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas que siguen un tratamiento educativo-terapéutico en el centro de día, que cuenta con un importe de 211.600 euros.