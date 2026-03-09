Inaugurada la exposición colectiva 'Mirades de dona' en el Archivo del Reino de Mallorca - CAIB

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo del Reino de Mallorca ha inaugurado este lunes la exposición colectiva 'Mirades de dona', impulsada por la Dirección General de Cultura del Govern en colaboración con la Fundación Baleària y la asociación Art amb B.

La muestra se enmarca en la colaboración entre el Ejecutivo y la Fundación Baleària para impulsar proyectos culturales que favorezcan el desarrollo cultural y la cohesión social de los territorios mediterráneos, así como la proyección exterior de los artistas de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, la exposición se podrá visitar hasta el 17 de abril. Los lunes, miércoles y viernes de estará abierto de 09.00 a 14.30 horas y los martes y jueves de 09.00 a 19.30 horas.

La exposición nace de la necesidad de reconocer, visibilizar y dar voz a las creaciones de mujeres artistas, y busca reivindicar la igualdad de género en el mundo del arte. Es una muestra de compromiso con el arte en femenino, han apuntado desde la Conselleria.

Asimismo, en la muestra participan 14 artistas procedentes de diferentes puntos del Mediterráneo como Baleares, la Comunidad Valenciana o Ceuta. Una diversidad geográfica que se traslada también a las técnicas y lenguajes empleados, entre ellos pintura, escultura, cerámica, collage, fotografía y arte textil.

En esta línea, han subrayado que 'Mirades de dona' refleja la pluralidad cultural, plástica y generacional de sus participantes, ofreciendo obras que hablan de la memoria, la emoción, la conexión con la naturaleza, la belleza del cuerpo femenino, el empoderamiento y la investigación de identidad.

Esta exposición colectiva se inauguró en Dénia el mes de marzo de 2025, continuó la itinerancia en Melilla y en Ceuta, y ahora se presenta en Palma.

Los artistas de las Islas que participan son Ana Uceda, Natasha Lébedeva y Maria Isabel Uribe Dussà, de Mallorca; Zulema Bagur, de Menorca; Carmén Almécija y Marga Juan, de Eivissa, y Mar Ample, de Formentera.