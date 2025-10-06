Inaugurada la exposición 'Más allá del diagnóstico' en Palma para luchar contra el estigma en salud mental - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paseo del Born en Palma acogerá hasta el 19 de octubre la exposición 'Más allá del diagnóstico', un proyecto fotográfico de creación colectiva con el objetivo de mostrar la realidad y contribuir a luchar contra el estigma asociado a los trastornos mentales.

La consellera de Salud, Manuela García, la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y el promotor de la iniciativa, Vicente Galaso, han inaugurado este lunes la muestra, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La exposición busca visibilizar, a través de retratos fotográficos, historias personales que reflejan la diversidad de experiencias de quienes conviven con problemas de salud mental y su entorno.

El proyecto destaca que, detrás de cada diagnóstico, hay personas con vidas, emociones y esperanzas. También promueve la empatía, la desestigmatización, la creación de vínculos y la reflexión compartida.

La consellera ha destacado que visibilizar los problemas de salud mental es una prioridad para el Govern. "Iniciativas como esta nos ayudan a romper barreras, a humanizar la atención y a construir una sociedad más empática e inclusiva", ha subrayado.

Asimismo, García ha puesto en valor la primera convocatoria de subvenciones para proyectos en el ámbito de la salud mental y las adicciones que, ha remarcado, "reafirma el compromiso" del Govern con la mejora del bienestar emocional de la ciudadanía.

Se trata de una iniciativa inclusiva, interinstitucional y transversal, implantada en el ámbito asistencial y dirigida a usuarios, familiares y profesionales, con el objetivo de humanizar la experiencia de la salud mental.

La exposición permanecerá abierta en el paseo del Born de Palma del 6 al 19 de octubre y se complementará con talleres participativos que buscan romper tabúes y desestigmatizar la visión que aún persiste sobre las personas con problemas de salud mental.

Desde la Conselleria han explicado que el proyecto nace de un convenio entre la Dirección General de Salud Mental y la asociación balear de usuarios de salud mental y familiares La Nostra Veu, bajo la dirección de Vicente Galaso.

El convenio contempla talleres inclusivos con la participación de usuarios de distintos servicios y ámbitos de atención, familiares y profesionales, como espacios creativos que contribuyen a la recuperación y a reducir el impacto del estigma.

Durante 2025, se han realizado más de 70 talleres de fotografía en hospitales, unidades comunitarias, asociaciones y servicios sociales de Mallorca, Menorca e Ibiza, con la participación de más de 500 personas para mostrar que "hay vida más allá de los diagnósticos".