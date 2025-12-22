Inaugurada la mejora del Camí del Calvari (Ibiza) que ha contado con un millón de euros de los fondos del ITS. - CAIB

IBIZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha participado en la inauguración del Camí del Calvari de Ibiza, una actuación de rehabilitación y mejora con un importe de 2,5 millones de euros, de los cuales un millón ha sido financiado con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, durante el acto, el conseller ha destacado que esta actuación "es un ejemplo claro de cómo el Impuesto de Turismo Sostenible revierte directamente en el territorio, mejorando espacios de uso cotidiano para los residentes y apostando por un modelo turístico más sostenible, equilibrado y de calidad" y ha remarcado la importancia de la colaboración institucional entre administraciones.

Por su parte, desde el Consell de Ibiza han considerado que se trata de "una obra que abrirá las puertas de nuestro patrimonio tanto a la ciudadanía como a los visitantes de Ibiza".

En la misma línea, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha señalado que "este proyecto simboliza nuestro compromiso con una Ibiza más accesible y más integrada con su entorno histórico" y ha subrayado que la rehabilitación del Camí del Calvari permite "abrir aún más las puertas de nuestro patrimonio, cuidándolo y poniéndolo al servicio de la ciudadanía".

Asimismo, ha añadido que esta actuación no sólo recupera un itinerario emblemático, sino que también mejora la calidad de vida de los residentes, fomenta la movilidad a pie y refuerza la conexión entre el patrimonio histórico y el uso cotidiano del espacio urbano.

La rehabilitación del Camí del Calvari se enmarca en las políticas del Govern orientadas al retorno social del turismo, la mejora de la accesibilidad, la movilidad sostenible y la puesta en valor del patrimonio urbano y paisajístico de las Baleares.

Más allá del embellecimiento de la infraestructura, cabe destacar la mejora de los equipamientos hidráulicos, con la nueva red de saneamiento que elimina el depósito de aguas fecales. Por otro lado, se ha proyectado una nueva instalación de alumbrado público de tipo LED con calificación energética A que supone una mejora en la eficiencia y uniformidad, así como en la sensación de seguridad. Este cambio de sistema consume hasta un 80 por ciento menos de energía que los métodos tradicionales.