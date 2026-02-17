Inaugurada la nueva ruta senderista que une cinco municipios del Llevant de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este martes la ruta East Mallorca GR 226, que a través de sus 100 kilómetros de distancia une cinco municipios de la comarca del Llevant.

El itinerario esta formado por cuatro etapas que suman 89 kilómetros y dos accesos de 10 kilómetros y presenta un grado de dificultad reducido, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La primera etapa va desde Cales de Mallorca hasta Manacor (25 kilómetros), la segunda de Manacor a Son Carrió (23 kilómetros), la tercera de Son Carrió a Artà (23 kilómetros) y la cuarta de Artà a Cala Mesquida (22 kilómetros). Los accesos están en Son Macià (3 kilómetros) y en Costa dels Pins (7 kilómetros).

Además, la GR 226 unirá otras dos grandes rutas como la de Pedra en Sec, la GR 221, que va desde el puerto de Andratx hasta Pollença cruzando la Serra de Trmuntana; y la Artà Lluc, la GR 222. La implementación definitiva de estos tres proyectos senderistas supondrá una red de 585 kilómetros de senderos de gran recorrido.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha participado en el acto de inauguración y ha puesto en valor las políticas de "conservación de caminos, naturaleza y patrimonio" llevadas a cabo por la institución.

"El Consell de Mallorca está incorporando estas rutas GR nuevas a las actividades deportivas que hacemos con familias y gente mayor, con gran éxito de aceptación, porque permiten conocer Mallorca haciendo actividad física", ha apuntado.

En la inauguración han participado un centenar de jubilados, procedentes de los grupos 'Mou-te!', que hacen actividad física con el Consell en varios municipios. Los participantes han hecho una caminata de seis kilómetros hasta el hotel de La Taconera, donde han acabado con una sesión de estiramientos.