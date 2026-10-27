Inauguradas en Palma unas jornadas de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (izq.), y el presidente de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, Ángel Pérez. - AMUPARNA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XXX Jornadas de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna), que tienen como sede el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, han comenzado en Palma con el objetivo de poner en común experiencias y reforzar la colaboración en la protección y conservación de estos espacios naturales.

La entidad ha señalado este martes en un comunicado que las jornadas permiten explorar los retos y oportunidades que enfrentan los municipios como gestores de estos territorios. Su presidente, Ángel Pérez, ha indicado que estos pueblos y ciudades deben buscar la prosperidad y el bienestar.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que la elección de Cabrera supone una "excelente oportunidad" para dar a conocer este Parque Nacional y para reforzar la colaboración con municipios que comparten la responsabilidad de conservar espacios naturales.

El primer edil ha destacado Cabrera como uno de los "mejores exponentes" de los ecosistemas insulares mediterráneos, que se ha conservado "prácticamente inalterado".

Martínez ha subrayado la relación de Palma con su entorno natural y su condición de ciudad abierta al Mediterráneo. Así, ha resaltado el valor del litoral y la conexión de la ciudad con la Serra de Tramuntana. Además, ha explicado las actuaciones de Cort para ampliar las zonas verdes, recuperar espacios naturales y mejorar su conexión.

Tras el acto de apertura, los más de 70 representantes municipales reunidos en PalmaActiva han participado en la jornada académica con una ponencia y la mesa redonda bajo el título 'Incentivos por servicios ecosistémicos'.

En este espacio de debate se ha abordado de manera central la relación entre los servicios ecosistémicos y las comunidades locales. Se han analizado los beneficios que aporta la conservación de la naturaleza, como la fijación de carbono, la protección del entorno, el suministro de recursos o el turismo sostenible.