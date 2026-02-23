Inaugurado el Parador de Ibiza, que estará "prácticamente al completo" sus dos primeros meses de actividad

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (3d), durante la inauguración del parador de Ibiza, a 23 de febrero de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha asegurado que el Parador de Ibiza, que ha sido inaugurado este lunes y que recibirá sus primeros clientes el 10 de marzo, estará "prácticamente al completo" durante sus dos primeros meses de actividad, por lo que confían en que tenga una temporada "muy positiva".

Por su parte, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, ha considerado que el Parador de Ibiza representa "acumular en un equipamiento todos los valores de la política turística que estamos desarrollando".

En declaraciones a los medios de comunicación, Hereu ha señalado que se trata de una "jornada histórica" y un "gran día" porque se está recuperando un "gran patrimonio histórico y cultural", objetivo principal de Paradores.

"Aquí hay recuperación del patrimonio y la definición del turismo de calidad ligado a la cultura. Además, quiero poner mucho énfasis en la recuperación de un equipamiento abierto a la ciudadanía y apelo a la ciudadanía de Ibiza a que venga y disfrute de este equipamiento, por lo que se ha trabajado en la accesibilidad universal", ha señalado.

Hereu ha recordado que el de Ibiza es el Parador número 99 de la red y, en su centenario, llegarán este año al número 100 en Paradores Nacionales en España, con lo que se quiere "mejorar nuestra oferta, diversificar la propuesta y desestacionalizar", recordando que el hotel estará abierto todo el año "generando la propuesta de turismo que queremos".

El ministro ha señalado que en el establecimiento se reservan unas 20 habitaciones para trabajadores del Parador, lo que supone una "pequeña contribución" al reto de la vivienda. También ha agradecido a todas las personas que, desde 2004, han trabajado para que este "gran sueño" sea hoy una realidad.

El ministro ha reiterado que el establecimiento será "un éxito" por su "atractivo" y ubicación "inmejorable" y, seguramente, estará entre los que mayor tasa de ocupación de todo el año. "Que sea un espacio cívico más en la ciudad es otro de los objetivos", ha reiterado.

Por la proyección turística de Ibiza, desde Paradores han afirmado que trabajarán con "un mix de clientes".