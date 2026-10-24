Un incendio afecta al mobiliario de un bar de Caimari - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado la mañana de este sábado ha afectado al mobiliario de un bar de Caimari.

Los Bomberos de Mallorca han llegado al lugar del incendio, un establecimiento de la calle Franqueesa, sobre las 08.00 horas.

Media hora después habían logrado sofocarlo y han continuado realizando labores de ventilación, ha informado el cuerpo de emergencias.

Las llamas, cuyo origen por el momento se desconocen, tan solo han afectado al mobiliario del bar.