Un incendio afecta parte de la estructura de una vivienda en Formentera

Incendio en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado gran parte de la estructura de una vivienda en la zona de Punta Prima, en Formentera.

Desde el Consell han explicado que este miércoles a las 21.53 horas se alertó de un incendio en la zona trasera de un supermercado, en el cruce de Punta Prima. Hasta el lugar se desplazó un vehículo de intervención rápida y una autobomba ligera con dos bomberos y mando.

Al llegar, se localizó una cochera calcinada y una vivienda unifamiliar afectada por el fuego en parte de su estructura. El incendio quedó extinguido sobre las 01.30 horas.

Además, este miércoles por la mañana el 112 avisó de un árbol con riesgo de caída. Un pino había caído sobre el cableado telefónico, lo que dificultó las labores de tala.

Debido a la intervención, la carretera sufrió cortes parciales y puntualmente completos durante dos horas.