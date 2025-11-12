Un incendio en un centro de menores de Palma deja 14 heridos leves

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio desatado la tarde de este miércoles en un centro de menores de Palma ha dejado 14 heridos leves, ninguno de los cuales ha requerido traslado hospitalario.

El fuego, ha informado el SAMU 061, se ha desencadenado sobre las 18.30 horas en una sala del centro de primera acogida para adolescentes Tramuntana.

Los menores han sido evacuados hasta el punto de encuentro y se han movilizado policías, bomberos y servicios sanitarios.

Los sanitarios del SAMU 061 han evaluado a 14 personas, todas ellas en estado leve y sin signos de exposición al humo. Ninguno de ellos ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.