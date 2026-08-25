Incendio en un edificio de Can Picafort: buscan el origen de las llamas mientras los vecinos esperan volver a sus casas

Los Bomberos de Mallorca actúan en el incendio en un edificio de Can Picafort. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de determinar el origen del incendio que este lunes calcinó edificio de Can Picafort.

Las llamas se iniciaron en una tienda de ropa, que quedó arrasada, y se extendió por el resto del inmueble, obligando a desalojar a los vecinos de los cuatro domicilios.

Varias horas después, los Bomberos de Mallorca dieron por extinguidas las llamas y los vecinos pudieron entrar en el edificio para recoger sus objetos personales y su documentación.

No obstante, para garantizar que el inmueble queda libre de humo y gases, los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta que hayan pasado, como mínimo, 24 horas que se cumplirán la tarde de este martes.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del incendio y esta mañana ha realizado una inspección ocular del edificio para tratar de encontrar el origen de las llamas, han informado fuentes del cuerpo.

La labor de los Bomberos de Mallorca ya ha terminado, después de que sobre las 21.00 horas del lunes realizaran una última revisión. La posibilidad de que los vecinos puedan o no volver a sus hogares quedar ahora en manos del Ayuntamiento de Santa Margalida.

En este tipo de casos, han recordado fuentes de los servicios de emergencias, es que los técnicos municipales realicen una evaluación de la estructura para valorar si ha sufrido daños.

UN BOMBERO ELECTROCUTADO

Más allá de los daños materiales, los sanitarios del SAMU 061 han trasladado al Hospital de Muro a un bombero que ha resultado herido por una descarga eléctrica mientras manipulaba la instalación afectada por las llamas.

Después de ser sometido a varias revisiones médicas, ha recibido el alta hospitalaria y ha podido regresar a su casa con total normalidad.

Otra persona, por su parte, ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo y ha sido dada de alta en el lugar.