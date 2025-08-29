Incendio en un hotel de Alcúdia: varias personas atrapadas en un ascensor. - EPDATA

Un centenar de personas permanecen en los balcones por seguridad

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han quedado atrapadas en un ascensor por un incendio que se ha declarado en el hotel La Bonita de Alcúdia.

Según han informado fuentes de los Bomberos de Mallorca, el fuego se ha iniciado en la sala de máquinas y los efectivos están rescatando a las víctimas, mientras que un centenar de personas permanecen en los balcones por seguridad.

Están participando en el operativo efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà.