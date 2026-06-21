Un incendio obliga a desalojar una vivienda de Cala Millor

Nuevo camión de Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca y la Policía Local de Son Servera han desalojado a los moradores de una vivienda de Cala Millor en la que la mañana de este domingo se ha producido un incendio.

El fuego se ha desatado alrededor de las 11.25 joras y ya ha sido controlado, según han informado los bomberos. En estos momentos se están llevando a cabo tareas de ventilación.

La Policía Local, por precaución, ha desalojado a todos los moradores de la vivienda afectada. No se han producido heridos.

Han actuado efectivos de los parques de bomberos de Manacor y Artà, así como un sargento, un jefe operativo y un jefe de coordinación que se encontraba de guardia.