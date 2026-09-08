Un incendio quema un pinar de pequeñas dimensiones en Alcúdia - CAIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado la tarde de este martes en el municipio mallorquín de Alcúdia ha quemado un pinar de pequeñas dimensiones.

El fuego se ha declarado sobre las 19.10 horas y ha sido catalogado como de gravedad potencial cero, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han sofocado las llamas poco menos de una hora después, al filo de las 20.00 horas.

Se ha visto afectada una pequeña zona de pinar ubicada en la zona de Bisanyes, siempre de acuerdo con la información facilitada por la Conselleria.