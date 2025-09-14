Un incendio quema el primer piso de un edificio de Palma

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han actuado este domingo en un incendio originado en el primer piso de un edificio de la calle Menorca, en Palma.

El fuego se ha originado este mediodía en la cocina del inmueble y se ha extendido al resto de estancias, según la información del Ayuntamiento de Palma.

Los Bomberos y la Policía Local han acudido al lugar y han extinguido el fuego, que ha dejado el piso bastante afectado. Los moradores de la vivienda han abandonado el piso cuando se ha originado el incendio y no ha habido heridos.